Создан ИИ-инструмент для упрощения обработки горных пород

Разработка пригодится не только в горнодобывающей промышленности, но и в нефтепереработке, работе с сыпучими веществами, гранулами и кристаллами в пищевом производстве и удобрениями в аграрном секторе. В будущем ученые улучшат генерацию масок для пузырей, обучат модели размечать объекты не только на статичных изображениях, но и видео, добавят систему аналитики. С ее помощью модели будут не только определять камни или пузырьки, но и характеризовать их размер, форму, количество и цветность.