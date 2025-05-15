В трёх районах Уфы отключат горячую воду и электричество

В Октябрьском районе отключат электричество с 10.00 до 16.00 часов по адресам: ул. Р. Зорге д. 31, д. 33/1, д. 37/2, д. 37/3, д. 31/3, д. 31/2, д. 31/1, д. 35/1.
Отключение электроэнергии и горячей воды с 09.00 до 18.00 часов на ул. Шафиева д. 18, д. 20, д. 22.
В Орджоникидзевском районе с 12.00 до 17.00 часов отключение электроэнергии по адресам: ул. Архитектурная д. 1; ул. Ульяновых д. 36; ул. Калинина д. 14. На бульваре Славы д. 5, д. 2/1, д. 1а, д. 1 В с 10.00 до 14.00 — отключение горячей воды.
В Советском районе по адресам пр. Октября д. 37, д. 37/1, д. 37/2, д. 37/3, д. 39, д. 43/3 — с 10.00 до 14.00 отключение электроэнергии.