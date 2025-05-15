В трёх районах Уфы отключат горячую воду и электричество

Завтра, 16 мая, в Уфе связи с технической необходимостью будут отключены коммунальные ресурсы. На этот раз без горячей воды и электроэнергии останутся ряд домов в Октябрьском, Орджоникидзевском и Советском районах столицы, сообщили в управлении жилищного хозяйства города.