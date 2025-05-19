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Больше половины россиян провели майские праздники без шашлыков: результаты опроса Новостей Mail

Редакция Новостей Mail узнала у читателей, как они провели майские праздники, чем они занимались и нравятся ли им продолжительные выходные.

Источник: РИА "Новости"

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 12—14 мая. В опросе приняли участие свыше 9 тысяч человек из более чем 50 регионов России.

В этом году майские праздники длились с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. 55% россиян положительно относится к таким длинным выходным и рассматривают их как возможность отдохнуть и восстановиться. 31% воспринимают длительные праздники скорее положительно и совмещают отдых с делами. 7% — отрицательно, так как нарушается график и тяжело вернуться к работе, 5% — скорее отрицательно, потому что становится скучно. 3% затруднились с ответом.

Чем россияне занимались на майских праздниках

36% провели майские праздники хорошо, хотя и не все успели, 27% — отлично, им удалось отдохнуть и выполнить все задуманное. 23% провели праздники без особых впечатлений, 8% — не очень хорошо, так как отдых оказался не таким, как хотелось. И 5% провели праздники плохо — им не удалось отдохнуть и восстановиться.

Во время майских праздников самыми популярными занятиями стали отдых дома — 48%, решение бытовых и повседневных дел — 47%, встречи с родными и/или друзьями — 42%.

Как еще проводили время россияне:

  • Работали на даче/в огороде — 36%
  • Посетили мероприятия на 9 мая — 24%
  • Выезжали на природу — 21%
  • Работали — 16%
  • Занимались хобби — 15%
  • Путешествовали — 14%
  • Проводили время в городе (кафе, шопинг, прогулки и т. д.) — 13%
  • Посещали культурные мероприятия (театр, концерты, музеи и т. д.) — 11%
  • Посетили мероприятия на 1 мая — 4%.

Сумма процентов превышает 100%, поскольку респондентам предлагалось выбрать несколько вариантов ответа.

Шашлыки

Традиционно на майские праздники принято жарить шашлыки. Однако готовили шашлыки только 37% россиян. 31% не ели шашлыки, и не планировали, 22% не удалось поесть шашлыков, хотя хотелось, 8% покупали готовые. 3% признались, что не любят это блюдо или не едят мясо.

На вопрос о том, если бы была возможность путешествовать во времени, хотелось бы вернуться в прошлое и провести майские праздники 2025 года по-другому, 54% опрошенных ответили отрицательно. 31% хотели бы провести праздники иначе и 14% затруднились с ответом на вопрос.

Отношение к длинным выходным

Мы спросили респондентов, брали ли они отпуск между майскими праздниками. Оказалось, что брали отпуск, чтобы продлить выходные только 11% россиян. Большинство (61%) отдыхали только в официальные выходные, 14% работали и в праздники, и между ними, и 13% опрошенных не работают на данный момент.

Что касается продолжительности майских праздников в 2026 году, то 54% хотели бы, чтобы праздники длились столько же, как и в этом году, 22% предпочли бы более длинные праздники, 14% хотели бы, наоборот, более короткие, а 10% не смогли дать четкого ответа.