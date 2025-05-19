Больше половины россиян провели майские праздники без шашлыков: результаты опроса Новостей Mail

В этом году майские праздники длились с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. 55% россиян положительно относится к таким длинным выходным и рассматривают их как возможность отдохнуть и восстановиться. 31% воспринимают длительные праздники скорее положительно и совмещают отдых с делами. 7% — отрицательно, так как нарушается график и тяжело вернуться к работе, 5% — скорее отрицательно, потому что становится скучно. 3% затруднились с ответом.