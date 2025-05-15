«Таштюрьма» переполнена: в Зангиате спешно достраивают новый корпус для заключённых

По его словам, в камерах, рассчитанных на 6 человек, содержится по 9 заключённых. Из-за этого трое вынуждены спать на полу, что нарушает нормы содержания.
В аппарате Омбудсмана подтвердили: проблема не нова. Ещё в августе прошлого года ситуация с переполненностью была зафиксирована в официальном заключении, направленном в Министерство внутренних дел и другие ответственные ведомства.
15 мая сотрудники Секретариата Омбудсмана снова посетили изолятор с инспекцией. Цель визита — мониторинг условий содержания заключённых, оценка качества питания, медобслуживания, а также проверка санитарных норм. Кроме того, был проведён осмотр строящихся новых помещений.
Сейчас на территории СИЗО активно возводится шестиэтажное здание, строительство которого находится на завершающем этапе — возводится шестой этаж. Как сообщается, новый блок рассчитан на соблюдение всех санитарных, пространственных и международных стандартов содержания.
По итогам мониторинга Омбудсман рекомендовал ускорить строительство и принять дополнительные меры по улучшению условий содержания.
Напомним, «Таштюрьма» в её нынешнем виде была открыта в начале 2018 года. СИЗО построен с нуля, при этом использовались современные технологии и материалы. При проектировании были учтены климатические особенности, санитарные требования и уровень безопасности.
Отдельного внимания заслуживает архитектура: здание имеет восьмигранную форму, которая, по утверждению проектировщиков, обеспечивает равномерное естественное освещение камер — уникальное решение на постсоветском пространстве.
Тем не менее, несмотря на прогрессивный подход, уже через несколько лет изолятор столкнулся с перенаселением. Учитывая динамику роста числа дел и обвиняемых, очевидно, что новый корпус жизненно необходим.