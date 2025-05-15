В Москве 135-килограммовый подросток попал в реанимацию из-за народной медицины

Полиция установила, что мать подростка ранее не водила сына к врачам, полагаясь на молитвы и народные средства. По её словам, сын никогда не жаловался на здоровье — пока 30 апреля не сообщил, что ему стало плохо. Именно в этот день женщина впервые вызвала скорую помощь.