В Москве 135-килограммовый подросток попал в реанимацию из-за народной медицины

Медики Морозовской детской городской клинической больницы сообщили в правоохранительные органы о необычном пациенте. 16-летний Дима был госпитализирован в реанимацию с диагнозами: полиорганная недостаточность, ожирение III степени, кардиомиопатия, анемия и дыхательная недостаточность. Его масса тела составляет 135 кг.
Поводом для беспокойства медиков стал факт того, что до обращения в скорую помощь подросток ни разу не наблюдался у специалистов.
Полиция установила, что мать подростка ранее не водила сына к врачам, полагаясь на молитвы и народные средства. По её словам, сын никогда не жаловался на здоровье — пока 30 апреля не сообщил, что ему стало плохо. Именно в этот день женщина впервые вызвала скорую помощь.
Как сообщает Telegram-канал Baza, Дима бросил школу после 9 класса и не продолжил обучение. Он не работает и практически не покидает дом. В семье, по информации издания, наблюдается тяжёлое материальное положение: два года назад они сталкивались с нехваткой еды.
Мать считает сына «подарком свыше». До его рождения она была беременна, но попала в аварию вместе с мужем. В ДТП погибли супруг и нерождённый ребёнок. Через 15 лет после трагедии у женщины родился Дима, которого она воспринимает как чудо.