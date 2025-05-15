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В Москве 135-килограммовый подросток попал в реанимацию из-за народной медицины

В Морозовской детской городской больнице был госпитализирован 16-летний подросток с диагнозами полиорганная недостаточность, ожирение III степени и кардиомиопатия. Его масса тела составила 135 кг. По данным медиков, мальчик никогда ранее не наблюдался специалистами — мать предпочитала народную медицину и молитвы. Сейчас полиция проводит проверку.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Медики Морозовской детской городской клинической больницы сообщили в правоохранительные органы о необычном пациенте. 16-летний Дима был госпитализирован в реанимацию с диагнозами: полиорганная недостаточность, ожирение III степени, кардиомиопатия, анемия и дыхательная недостаточность. Его масса тела составляет 135 кг.

Поводом для беспокойства медиков стал факт того, что до обращения в скорую помощь подросток ни разу не наблюдался у специалистов.

Полиция установила, что мать подростка ранее не водила сына к врачам, полагаясь на молитвы и народные средства. По её словам, сын никогда не жаловался на здоровье — пока 30 апреля не сообщил, что ему стало плохо. Именно в этот день женщина впервые вызвала скорую помощь.

Как сообщает Telegram-канал Baza, Дима бросил школу после 9 класса и не продолжил обучение. Он не работает и практически не покидает дом. В семье, по информации издания, наблюдается тяжёлое материальное положение: два года назад они сталкивались с нехваткой еды.

Мать считает сына «подарком свыше». До его рождения она была беременна, но попала в аварию вместе с мужем. В ДТП погибли супруг и нерождённый ребёнок. Через 15 лет после трагедии у женщины родился Дима, которого она воспринимает как чудо.