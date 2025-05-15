«Иное электрическое поражение»: почему в США начали взрываться птицы

— Ожидать, что в США какой-то «особенный» ток в проводах, из-за которого массово умирают птицы, не приходится. Можно предположить, что рядом идут два проводника. В случае если это два проводника с переменным током, то даже маленькая птичка, попав между ними, серьезно пострадает. Например, в магазинах продаются приборы для ловли комаров, они похожи на сеточки с высоковольтным напряжением. Но комар спокойно сядет на любой электрический провод даже с очень большим напряжением: емкость его тела настолько мала, что ток не пойдет через него. Но этот прибор убивает комаров, потому что в нем два проводника. Когда маленькое тело комара попадает между ними, его поражает сильный удар током, который его серьезно ранит, и насекомое погибает, — говорит собеседник «ВМ».