«Иное электрическое поражение»: почему в США начали взрываться птицы

В штате Калифорния началось расследование странных случаев гибели птиц, которые cтали падать с линий электропередачи после загадочных хлопков. Жители одного из районов Ричмонда заявляют, что слышат громкие звуки, после которых птицы замертво падают с проводов. При вскрытии у пернатых были выявлены травмы, не характерные для поражения током. Повреждения больше напоминают последствия выстрела из пневматического оружия или попадания из рогатки. «Вечерняя Москва» узнала у эколога, инженера-физика Ильи Рыбальченко, что могло стать причиной загадочной гибели птиц в США.
Большие птицы в зоне риска.
По словам специалиста, чтобы электрический ток мог поразить птицу, у нее должен быть достаточно большой объем тела. Крупная птица, например сокол или орел, никогда не сядет на электрический провод, потому что ее сразу ударит током.
— Большой объем тела птицы представляет собой емкость, которая в случае присоединения к электрической сети начинает принимать заряд по когтям и лапам. Электрический ток начинает течь по ее телу. Маленькие птички не боятся этого не потому что они какие-то особенные, а из-за небольшого объема. Когда они садятся на провода, ток не начинает течь по их телу, — сообщил Рыбальченко.
Эксперт отметил, что ток в США точно такой же, как и во всем остальном мире, и причина гибели пернатых не в этом.
— Ожидать, что в США какой-то «особенный» ток в проводах, из-за которого массово умирают птицы, не приходится. Можно предположить, что рядом идут два проводника. В случае если это два проводника с переменным током, то даже маленькая птичка, попав между ними, серьезно пострадает. Например, в магазинах продаются приборы для ловли комаров, они похожи на сеточки с высоковольтным напряжением. Но комар спокойно сядет на любой электрический провод даже с очень большим напряжением: емкость его тела настолько мала, что ток не пойдет через него. Но этот прибор убивает комаров, потому что в нем два проводника. Когда маленькое тело комара попадает между ними, его поражает сильный удар током, который его серьезно ранит, и насекомое погибает, — говорит собеседник «ВМ».
Электрические сети меняются.
Специалист напомнил, что на данный момент происходит переоснащение электрических сетей. Провода, в которых разные фазы раньше шли отдельно, сейчас переделывают в СИП-провода — это один толстый кабель, внутри которого идут сразу все фазы.
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— Если птицы садятся в тех местах, где СИП-кабель подходит к фонарю или разводке, то там они вполне могут оказаться между двумя разными электрическими фазами. Тогда правило о том, что птица может спокойно сесть на провод и не пострадать, уже не работает, потому что она не садится на провод, а оказывается между двумя разными фазами. В этом случае раздается хлопок — кратковременный электрический ток, который проходит через тело птицы и поражает ее, и она падает замертво, — считает он.
Кроме того, эколог объяснил, почему при вскрытии у птиц были выявлены травмы, не характерные для поражения током:
— Последствия от прикосновения к электрическому проводу и при прохождении заряда через тело немного различаются. В одном случае могут быть сильные ожоги, а в другом — судороги. Поэтому у птиц при вскрытии диагностируются поражения другого типа, не похожие на электрические разряды.
Паниковать не стоит.
По его мнению, не стоит наводить панику и утверждать, что открыто какое-то неизвестное явление. Электрический столб не слишком высокий, чтобы привлечь грозу или молнию, вокруг них не идут газовые линии, которые могут быть опасными.
— Тем более всему виной не сверхсовременное секретное оружие, которое охотится за птицами из космоса. Поэтому вероятно, что это иное электрическое поражение, когда птица оказывается не на проводе, где ей ничего не угрожает, а на месте развязки, где разрушается изоляция СИП-провода, потому что там находятся подключения к фонарям и местам разводки, — заключил Рыбальченко.
Ведущие эксперты в области здравоохранения из Глобальной вирусной сети сообщили, что ситуация с птичьим гриппом на американских фермах начала выходить из-под контроля, и предупредили, что стране грозит новая пандемия.