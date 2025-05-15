С жителями села Кривое Озеро провели встречу по вопросу строительства крематория

14 мая в селе Кривое Озеро состоялась встреча с жителями, посвящённая вопросу возведения крематория. На встречу прибыли вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев, министр строительства Александр Фомин и представители инвестора.
Жители задавали вопросы о проекте и его влиянии на окружающую среду и инфраструктуру села. Ответственные лица разъяснили, что все работы выполняются в строгом соответствии с федеральным законодательством и нормативами.
Инвестор пообещал создать новые рабочие места, благоустроить прилегающую территорию и построить социальную инфраструктуру, включая спортивные и игровые площадки.
Расположение объекта соответствует установленным санитарным нормам, расстояние от села до стройплощадки составляет 1,3 километра.
Экологические аспекты проекта контролировались экспертами, которые подтвердили, что современное оборудование крематория исключает негативное воздействие на природу.
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