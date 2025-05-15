Экспорт Молдовы обрушился: Бюджет потерял почти миллиард долларов только за два года — мнение

Экспорт молдавской продукции продолжает стремительно сокращаться: только в первом квартале 2025 года объемы экспорта упали на 110 миллионов долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили всего 811 миллионов долларов. Об этом заявил экономический эксперт Вячеслав Ионицэ, подчеркнув, что наибольшие потери понесли аграрный сектор и автомобильная промышленность.