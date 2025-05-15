Экспорт Молдовы обрушился: Бюджет потерял почти миллиард долларов только за два года — мнение

Экспорт молдавской продукции продолжает стремительно сокращаться: только в первом квартале 2025 года объемы экспорта упали на 110 миллионов долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили всего 811 миллионов долларов. Об этом заявил экономический эксперт Вячеслав Ионицэ, подчеркнув, что наибольшие потери понесли аграрный сектор и автомобильная промышленность.
«Экспорт зерновых и растительных масел резко просел, а автомобильная промышленность потеряла $31 млн всего за три месяца».
За последние два года общие потери экспорта составили порядка 900 миллионов долларов. Ионицэ отмечает тревожную тенденцию: Молдова все больше экспортирует дешевое сырье, тогда как доля готовой продукции снижается.
«Без срочных и продуманных мер по поддержке сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, падение экспорта продолжит подрывать экономическую стабильность страны, создавая угрозу для ВВП, торгового баланса и занятости населения», — подчеркнул экономист.
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