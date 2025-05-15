В России стартует предзаказ профессиональной версии HUAWEI WATCH FIT 4 Pro

Компания HUAWEI продолжает удивлять поклонников гаджетов, выпуская устройства, которые сочетают инновационные технологии с элегантным дизайном. 15 мая стартует предзаказ часов серии HUAWEI WATCH FIT 4, задающей новый стандарт умных часов. Благодаря передовым технологиям, элегантному дизайну и высокой функциональности они могут стать по-настоящему бесценным спутником для тех, ведет активный образ жизни и ценит точность, выносливость, стиль и, конечно, заботится о собственном здоровье. Часы HUAWEI WATCH FIT 4 Pro с сапфировым стеклом, титановым безелем, ярким экраном 3000 нит и поддержкой экстремальных видов спорта, включая дайвинг до 40 метров, они готовы к любым приключениям. Но главное — они предлагают уникальные функции для мониторинга здоровья, такие, как анализ ЭКГ и контроль эмоционального состояния. Чем еще удивит новинка, — в обзоре «Газеты.Ru».