В Братске ведут борьбу по устранению незаконных свалок

Специалисты ведут плановые обследования несанкционированных свалок на территории города, чтобы подготовить их к утилизации. В проверках участвуют сотрудники отдела экологической безопасности, МЧС и городской администрации. Об этом сообщили в мэрии города.
— При ликвидации свалки необходимо определить состав, класс опасности и объёмы. В этом году из средств экологических платежей на ликвидацию свалок запланировано направить 407 млн руб. Заниматься очисткой территорий будут подрядные организации по результатам конкурсных процедур, — сказал завотделом экологической безопасности комитета промышленности и транспорта Гарик Гаспарян.
На данный момент в Братске зарегистрировано 34 несанкционированные свалки. Среди них 18 объектов содержат отходы лесопильного производства, а остальные представляют собой места несанкционированного складирования твердых коммунальных отходов. Особое внимание уделяется 10 свалкам, которые по решению суда подлежат обязательной утилизации в этом году.
В настоящее время план природоохранных мероприятий, включающий ликвидацию свалок, находится на утверждении в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ. Работы начнутся сразу после завершения всех необходимых согласований и процедур.