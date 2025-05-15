В Братске ведут борьбу по устранению незаконных свалок

— При ликвидации свалки необходимо определить состав, класс опасности и объёмы. В этом году из средств экологических платежей на ликвидацию свалок запланировано направить 407 млн руб. Заниматься очисткой территорий будут подрядные организации по результатам конкурсных процедур, — сказал завотделом экологической безопасности комитета промышленности и транспорта Гарик Гаспарян.