Власти Челябинска оперативно открестились от проблем у операторов кикшеринга

Ведомство говорит, что бизнесмены «не поддерживали безопасное состояние транспортных СМИ, не предусмотрели идентификацию арендатора транспорта, не проводили анализ и не устраняли причины дорожно-транспортных происшествий, не информировали пользователей транспорта о качестве технических средств, в том числе факторах опасности, включая правила и условия эффективного и безопасного его использования». Кроме того, у городских властей запрошена необходимая документация, в том числе относительно оснований размещения средств передвижения.