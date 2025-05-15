Власти Челябинска оперативно открестились от проблем у операторов кикшеринга, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, после резонансного ДТП, когда 12-летний водитель арендованного электросамоката совершил наезд на 64-летнего мужчину, было возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 238 УК РФ.
Региональное следственной управление сообщило, что проводятся допросы руководителей коммерческих организаций, которые осуществляют предпринимательскую деятельность по прокату и аренде средств индивидуальной мобильности на территории всей области, изъято более 1,5 тыс. электросамокатов.
Ведомство говорит, что бизнесмены «не поддерживали безопасное состояние транспортных СМИ, не предусмотрели идентификацию арендатора транспорта, не проводили анализ и не устраняли причины дорожно-транспортных происшествий, не информировали пользователей транспорта о качестве технических средств, в том числе факторах опасности, включая правила и условия эффективного и безопасного его использования». Кроме того, у городских властей запрошена необходимая документация, в том числе относительно оснований размещения средств передвижения.
В администрации Челябинска заявили, что еще 6 мая направили операторам кикшеринга соглашение о регулировании основных правил использования самокатов на улицах города.
«До сих пор мы не получили обратной связи от операторов, соглашение с их стороны не подписано. Хотя документ разрабатывался совместно», — говорят чиновники.
Чиновники говорят, что заинтересованы во всестороннем расследовании и оказывают необходимое содействие следствию.