У Ливадийского дворца меняется директор и концепция развития

На днях глава РК Сергей Аксенов сообщил, что Ливадийский парк находится в неудовлетворительном состоянии и на его уборку и расчистку дополнительно выделят 10 млн рублей. А также отметил необходимость штат для постоянного ухода за объектом и определить под новые задачи нужные ресурсы.