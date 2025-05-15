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У Ливадийского дворца меняется директор и концепция развития

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая — РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал новую концепцию развития Ливадийского дворца-музея и представил его нового директора.

«Новым директором ГАУК РК “Ливадийский дворец-музей” будет назначена Лариса Александровна Ковальчук, которая возглавляла ГБУК РК “Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник”, — сообщил Аксенов в своем Telegram-канале по итогам встречи с будущим руководителем учреждения.

По его словам, в беседе с Ларисой Ковальчук обсуждалась новая концепция развития музея и его парка, в основу которой будет заложено историческое значение бывшей южной резиденции российских императоров.

Ее реализуют по инициативе зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, главы Крымской митрополии митрополита Симферопольского и Крымского Тихона и главы Сбербанка Германа Грефа, уточнил Аксенов.

«Уже создана рабочая группа, которая займется как наполнением экспозиции музея новыми артефактами, связанными с царской семьей, так и приведением в порядок парка и прилегающей территории», — отметил он.

Глава Крыма напомнил, что Ливадийский дворец, как и Ласточкино гнездо, и Воронцовский дворец, является визитной карточкой Южного берега Крыма.

«И наша задача — поддерживать эти объекты в должном состоянии», — подчеркнул Аксенов.

Сейчас в Ливадийском парке при участии администрации Ялты и общественных организаций проходят субботники, которые теперь будут проводиться на постоянной основе, резюмировал глава республики.

На днях глава РК Сергей Аксенов сообщил, что Ливадийский парк находится в неудовлетворительном состоянии и на его уборку и расчистку дополнительно выделят 10 млн рублей. А также отметил необходимость штат для постоянного ухода за объектом и определить под новые задачи нужные ресурсы.