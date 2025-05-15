Мем с котом «окак» — как черный кот в капюшоне стал символом растерянности

Интернет снова доказал, что границ человеческой фантазии не существует. Казалось бы, что может быть проще — кот в черном капюшоне и четыре буквы «окак». Но именно этот странный образ в мае 2025 года взорвал соцсети, оброс шутками, ремиксами и стал символом той самой эмоции, когда слов нет, а чувства зашкаливают. Почему «окак»-кот стал вирусным, что на самом деле означает его молчаливый взгляд и как правильно использовать мем — в материале «Газеты.Ru».