Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области уйдет в отставку

Заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский будет уволен с должности с 27 мая 2025 года. Эту информацию подтвердили в правительстве региона.
Чиновник возглавлял донской минсельхозпрод в течение 11 лет, с мая 2014 года.
Напомним, в феврале 2025 года Константина Рачаловского задержали, а потом отправили под домашний арест из-за подозрений в превышении полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
По данным УФСБ, чиновник выделил субсидии предприятиям, находившимся в тяжелом финансовом состоянии. Позже получатели поддержки оказались банкротами, а деньги в размере 155,2 млн рублей были похищены.
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