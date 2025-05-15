Программа реновации жилья начнет действовать в Беларуси с 2026 года

С 2026 года в Беларуси начнет действовать программа реновации жилья, которая направлена на то, чтобы убрать малоэтажную застройку 1950−1970-х годов, а на ее месте построить новые высотные дома, пишет Sputnik.by.
Заместитель начальника управления жилищного хозяйства Министерства жилищнок-коммунального хозяйства Надежда Севрук сказала, что в последующие пять лет этот вопрос будет активно решаться.
Она отметила, что госорганы ведут работу над определением критериев домов, которые подлежат модернизации, капитальному ремонту или реновации.
Надежда Севрук объяснила, что в Беларуси есть жилые дома, которые нецелесообразно ремонтировать капитально. Дело в том, что их инженерные системы и конструктивные элементы находятся в неудовлетворительном состоянии.
Например, двухэтажные дома 1905 года постройки в Минске. Они могут попасть в программу реновации. По ее словам, в подобных домах капремонт одного квадратного метра может стоить 1200−1300 рублей. При этом средняя стоимость по стране — 340 рублей.
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