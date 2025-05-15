Коронный вирус: какой получилась «Миссия невыполнима: Финальная расплата»

Разочаровала собственно премьерная часть всего мероприятия. Толпа людей перекрыла Круазетт, потому что все ждали, что Том Круз прыгнет с парашютом или эффектно спустится с крыши фестивального дворца. Или хотя бы приедет на БТР — так когда-то сделал Сталлоне, когда привозил на Круазетт «Неудержимых». Ну ладно, пусть хотя бы проедет на кабриолете и поздоровается с толпой! Ничего этого не произошло. Том Круз появился самым скучным образом на маленьком пятачке перед фотографами, дал несколько автографов и в компании с другими артистами фильма постоял под живое исполнение оркестром знаменитой музыкальной темы «Миссии». А потом пошел в зал. После этого смотреть фильм уже не очень и хотелось: публика чувствовала себя обманутой, тем более за несколько дней до этого Круз выложил видео со съемок, где он прыгает из самолета. Это выглядело анонсом чего-то очень большого. Простим это Тому. Он всё же уже не молод, годы берут свое. Может, и планировал что-то, но спину схватило или забарахлило сердце. Пусть все в таком возрасте сначала сделают всё то, что он ухитряется вытворять на съемках, а потом судят. Мы не будем.