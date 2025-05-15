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В грядущие выходные в Уфе снова состоятся сельхозярмарки

17 и 18 мая в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки.

Источник: Комсомольская правда

17 и 18 мая в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки, на которой жители и гости столицы Башкирии смогут приобрести продукцию напрямую от производителей. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

В субботу торговые точки будут организованы на участке дороги по улице Правды от Ухтомского до Новороссийской, на площадке по улице Рабкоров, 20 и на площади перед Дворцом спорта.

— В воскресенье будут работать ярмарочные площадки по улице Рабкоров, 20 и перед Дворцом спорта, — сообщает мэрия.

В оба дня ярмарки будут работать с 09:00 до 16:00.

В мэрии отметили, что для проведения ярмарки в Демском районе с 07:00 до 16:00 17 мая будет перекрыт участок улицы Правды. Власти рекомендуют учитывать это при планировании поездок.

Городские власти пригласили к участию в ярмарках всех желающих представить свою продукцию республиканских сельхозтоваропроизводителей.

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