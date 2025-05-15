Прокуратура помогла жителям пермской многоэтажки получить перерасчет платы за содержание и текущий ремонт дома

Прокуратура Ленинского района Перми провела на основании обращения местного жителя проверку соблюдения требований законодательства в сфере ЖКХ.
Надзорный орган выявил факты завышения начисленной платы за содержание и текущий ремонт более чем двумстам жителям многоквартирного жилого дома за период с января 2024 по январь 2025 года. Вскрыты факты включения в квитанции платы за неоказанные услуги по организации накопления отходов I-IV классов опасности и их передаче предприятиям, имеющим лицензии на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение таких отходов.
По выявленным нарушениям прокуратура района внесла представление в адрес товарищества собственников жилья. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, собственникам произвели перерасчет размера платы на общую сумму более 20 тыс. рублей.