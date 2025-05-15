В «Ночи музеев» примет участие Пермский уличный музей электротранспорта

В субботу, 17 мая, пермяки смогут посетить бесплатные экскурсии, посвященные истории общественного транспорта, и узнать об особенностях его работы в наши дни.
Впервые в Перми на площадке музея электрического транспорта «Музей-Т» будет представлен автобус- «гармошка» Volgabus-6271G2. Автобусы особо большого класса работали в городе до 2019 года, а затем были выведены из эксплуатации. Спустя 5 лет, в январе 2025 года, «гармошки» снова вернулись на пермские улицы. Всего в парке МУП «Пермгорэлектротранс» 35 таких машин. Они работают на наиболее загруженных городских маршрутах.
Среди других временных экспонатов музея — электробус KAMAZ-6282 и автобус малого класса «Газель Сити». Посетители экскурсии смогут детально изучить автобусы, посидеть за управлением и узнать об особенностях их эксплуатации.
Также у пермяков будет возможность познакомиться с постоянными экспонатами музея: трамваем КТМ-1 и троллейбусом КТГ-2, увидеть историческую схему электротранспорта, отыскать счастливый билетик на арт-объекте, посвященном кондукторам, изучить устройство индукционной тарелки, которая фиксировала прохождения контрольного пункта на маршруте до появления современной системы навигации.
Всего в музее состоится три экскурсии: в 15:00, 17:00 и 19:00. Вход свободный. Музей расположен на Уральской, 108а. Требуется предварительная запись на экскурсии по эл. почте getpress2@yandex.ru. Количество участников ограничено.