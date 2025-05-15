В «Ночи музеев» примет участие Пермский уличный музей электротранспорта

Впервые в Перми на площадке музея электрического транспорта «Музей-Т» будет представлен автобус- «гармошка» Volgabus-6271G2. Автобусы особо большого класса работали в городе до 2019 года, а затем были выведены из эксплуатации. Спустя 5 лет, в январе 2025 года, «гармошки» снова вернулись на пермские улицы. Всего в парке МУП «Пермгорэлектротранс» 35 таких машин. Они работают на наиболее загруженных городских маршрутах.