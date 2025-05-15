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Ростовчанин сел на 4,5 года за избиение трубой прохожего под Саратовом

В Саратовской области ростовчанин жестоко избил металлической трубой прохожего.

Источник: Комсомольская правда

37-летний житель Ростовской области получил 4,5 года колонии строгого режима за жестокое нападение на мужчину в Саратовской области. Об этом сообщили в прокуратуре региона 15 мая.

Согласно опубликованным данным, происшествие случилось зимой в 2020 году. В тот день злоумышленники подкараулили жертву у подъезда в Балаково. Они подошли к мужчине под вымышленным предлогом, а затем неожиданно ударили его металлической трубой. Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения, которые привели его к значительной потере работоспособности. В отношении ростовчан на завели дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Как уточнили в ведомстве, преступление было заранее спланировано. Суд учел все обстоятельства дела при вынесении приговора.

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