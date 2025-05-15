В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за здоровый образ жизни

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» направили обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением ввести налоговый вычет за здоровый образ жизни для россиян, которые прошли диспансеризацию с хорошими результатами, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали Ярослав Самылин и Георгий Арапов.
«Считаю целесообразным рассмотреть возможность введения налогового вычета за здоровый образ жизни для граждан старше 25 лет, прошедших диспансеризацию с хорошими результатами», — сказано в письме.
Под «хорошими результатами» предлагается понимать отсутствие признаков вредных привычек, ожирения, а также показатели в пределах возрастной нормы по ключевым направлениям: сердечно-сосудистая, дыхательная и эндокринная системы, артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови.
По мнению авторов, справедливым представляется установить размер налогового вычета в объёме, эквивалентном половине суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование (ОМС), уплачиваемых работодателем за гражданина в течение года, но не менее 15 тысяч рублей.
Уточняется, что, например, при средней заработной плате в 60 тысяч рублей в месяц после уплаты НДФЛ и страховых выплат, половина годового взноса в систему ОМС составит 26 тысяч рублей в год.
Депутаты Госдумы считают, что такой вычет станет дополнительным стимулом для регулярного контроля за состоянием здоровья, профилактики заболеваний и формирования устойчивых здоровых привычек, а также мера позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения за счёт более раннего выявления заболеваний и их эффективного лечения на начальных стадиях, что сократит бюджетные расходы на лечение запущенных случаев.