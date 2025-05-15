В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за здоровый образ жизни

Депутаты Госдумы считают, что такой вычет станет дополнительным стимулом для регулярного контроля за состоянием здоровья, профилактики заболеваний и формирования устойчивых здоровых привычек, а также мера позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения за счёт более раннего выявления заболеваний и их эффективного лечения на начальных стадиях, что сократит бюджетные расходы на лечение запущенных случаев.