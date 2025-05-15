В Самаре межмуниципальный маршрут № 480 решили не сокращать до «Пятилетки»

Маршрут № 480 «поселок Смышляевка пригородный автовокзал Самары» продолжит следовать по прежнему маршруту. Такое решение принял губернатор Самарской области Вячеслав Федорищевым после жалоб граждан.
Первоначально рассматривалось сокращение маршрута до «Пятилетки», однако данное предложение признано неудобным для жителей поселков Петра Дубрава, Стройкерамика и иных населенных пунктов.
Оптимальным решением признано оставить маршрут без изменений. Во втором полугодии 2025 года планируется заключить государственный контракт на обслуживание маршрута с возможностью перевода на регулируемый тариф.
Заключение контракта обеспечит обновление автопарка, улучшение графика движения и комфортные условия для пассажиров.
Маршрут сохраняет пригородный автовокзал Самары как конечную остановку.
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