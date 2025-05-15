Минэкономфин опроверг слухи о резком росте цен на платные медуслуги в Узбекистане

27 января 2025 года Министерством юстиции был зарегистрирован совместный приказ Минэкономфина и Минздрава, в котором утверждался порядок финансирования лечебно-профилактических учреждений, оказывающих платные услуги. В пункте 8 этого документа указывалось, что: «Максимальная стоимость платной медицинской услуги не может превышать более чем на 25% стоимость аналогичной услуги, финансируемой за счёт бюджета (то есть бесплатной)».