Минэкономфин опроверг слухи о резком росте цен на платные медуслуги в Узбекистане

На ситуацию отреагировали в Министерстве экономики и финансов Узбекистана, где официально опровергли слухи.
Откуда всё началось?
27 января 2025 года Министерством юстиции был зарегистрирован совместный приказ Минэкономфина и Минздрава, в котором утверждался порядок финансирования лечебно-профилактических учреждений, оказывающих платные услуги. В пункте 8 этого документа указывалось, что: «Максимальная стоимость платной медицинской услуги не может превышать более чем на 25% стоимость аналогичной услуги, финансируемой за счёт бюджета (то есть бесплатной)».
Однако именно эта формулировка вызвала путаницу в трактовке. Чтобы устранить недоразумения, 7 мая 2025 года был принят обновлённый документ, в котором чётко прописано: к себестоимости платной медицинской услуги можно применять надбавку не более 20%.
То есть если себестоимость процедуры — 100 000 сумов, то её максимальная цена для пациента — 120 000 сумов. Это значит, что вопреки распространённым слухам, цены не вырастут, а, напротив, будут снижены примерно на 5%.
Получается, что документ, о котором идёт речь, не повышает, а ограничивает максимальную стоимость платных медуслуг в госсекторе, делая цены более предсказуемыми и справедливыми.
Что такое платные и бесплатные медуслуги в госучреждениях?
В государственных поликлиниках и больницах основной объём медицинской помощи (первичная, неотложная и специализированная) предоставляется бесплатно за счёт государственного бюджета. Это, например, приём участкового терапевта, скорая помощь, госпитализация по направлению
Однако ряд услуг — в частности, консультации узких специалистов без направления, диагностика по желанию пациента, платные анализы, УЗИ, МРТ, стоматология, повторные приёмы без показаний — предоставляются на платной основе. Именно к этим платным услугам и относится вышеупомянутый порядок расчёта стоимости.
То есть для оценки стоимости платной услуги теперь берётся себестоимость такой же услуги, оказываемой бесплатно, и к ней прибавляется 20%.