Водитель спас кота с опухолью мозга

Год назад подобные ювелирные хирургические вмешательства еще казались невозможными из-за отсутствия нужных инструментов для тонкого черепа котов. Но в нынешних условиях операцию провели, избавили животное от постоянных головных болей и дали четвероногому второй шанс на жизнь. Очнувшись после наркоза, Ероша сразу поел. Сейчас кот чувствует себя хорошо, но животному предстоит долгая реабилитация.