Водитель спас кота с опухолью мозга

Пока шофер с волонтерами вез кота в ветеринарную клинику, придумал животному кличку — Ероша. Об этом сообщило «Добро. Медиа». Врачи установили, что коту около десяти лет.
Ероша был сильно обезвожен, не проявлял интереса к еде, постоянно дергал головой, будто пытался что-то стряхнуть. Результаты компьютерной томографии показали опухоль мозга — требовалось срочное удаление.
Год назад подобные ювелирные хирургические вмешательства еще казались невозможными из-за отсутствия нужных инструментов для тонкого черепа котов. Но в нынешних условиях операцию провели, избавили животное от постоянных головных болей и дали четвероногому второй шанс на жизнь. Очнувшись после наркоза, Ероша сразу поел. Сейчас кот чувствует себя хорошо, но животному предстоит долгая реабилитация.
Ранее под Новороссийском спасли кота, который застрял в бетонном заборе.