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Водитель спас кота с опухолью мозга

Больное животное бросили на обочине трассы под Пермью — четвероногого обнаружил неравнодушный водитель.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Черный кот лежит на коричневом диване под белым пледом
Источник: «Добро.Медиа»

Пока шофер с волонтерами вез кота в ветеринарную клинику, придумал животному кличку — Ероша. Об этом сообщило «Добро. Медиа». Врачи установили, что коту около десяти лет.

Ероша был сильно обезвожен, не проявлял интереса к еде, постоянно дергал головой, будто пытался что-то стряхнуть. Результаты компьютерной томографии показали опухоль мозга — требовалось срочное удаление.

Год назад подобные ювелирные хирургические вмешательства еще казались невозможными из-за отсутствия нужных инструментов для тонкого черепа котов. Но в нынешних условиях операцию провели, избавили животное от постоянных головных болей и дали четвероногому второй шанс на жизнь. Очнувшись после наркоза, Ероша сразу поел. Сейчас кот чувствует себя хорошо, но животному предстоит долгая реабилитация.

Ранее под Новороссийском спасли кота, который застрял в бетонном заборе.