В Москве в пятницу будет небольшой дождь

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Гроза не ожидается в Москве в пятницу, возможен лишь небольшой дождь и 20-градусное тепло, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Ранее в Telegram-каналах и СМИ появилась информация о том, что в пятницу Москву якобы накроет сильный дождь с грозой.
«История с грозой в пятницу в СМИ раздута, она очень локальная, неопределенная: вероятность события не более 70%, и то — преимущественно в западном секторе Подмосковья, где высота кучево-дождевых облаков будет достигать предгрозового состояния — 8−9 километров. В потенциальной зоне мозаичных гроз могут оказаться Волоколамск, Руза, Можайск, возможно, Подольск», — рассказал Тишковец.
Синоптик подчеркнул, что при подходе в вечерние часы к Москве, вся эта конструкция начнет рушиться и облака станут «таять», не неся с собой угрозы для москвичей.
«Единственная неприятность, которая может случиться — это небольшой дождь, но и она будет компенсирована первым 20-градусным теплом», — добавил Тишковец.