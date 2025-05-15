В Москве в пятницу будет небольшой дождь

«История с грозой в пятницу в СМИ раздута, она очень локальная, неопределенная: вероятность события не более 70%, и то — преимущественно в западном секторе Подмосковья, где высота кучево-дождевых облаков будет достигать предгрозового состояния — 8−9 километров. В потенциальной зоне мозаичных гроз могут оказаться Волоколамск, Руза, Можайск, возможно, Подольск», — рассказал Тишковец.