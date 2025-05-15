«Кокаколизм» до добра не доведет: почему кофе полезнее газировки

Представители молодого поколения (и не только) признались в «кокаколизме» — под роликом в социальной сети многие рассказали, что не представляют свой день без баночки газированного напитка. Хотя раньше эти же люди смеялись над любовью миллениалов к кофе. Может ли возникнуть зависимость от газировки и чем грозит ее ежедневное употребление, «Вечерней Москве» рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.
Она отметила, что газированные напитки (и Coca-Cola в том числе) бывают разными: с сахаром или с различными сахарозаменителями.
— «Кола», «Пепси» и аналоги могут быть как с добавленным сахаром, так и с заменителями. Дело в том, что газированные напитки сладкие. Они раньше, чем даже тортики и какие-то кондитерские изделия, приводят к развитию сахарного диабета второго типа, — предупредила диетолог.
Это происходит из-за того, что сахар из газированной жидкости быстрее усваивается организмом. Исследования показали, что даже если сахар заменен на сахарозаменитель, инсулин все равно вырабатывается.
— И тяга к сладкому может быть даже больше, чем если бы человек употреблял обычную газировку с добавленным стандартным сахаром, — объяснила эксперт.
В любом случае газированные напитки вроде колы — это дополнительные калории. К тому же они нарушают усвоение организмом кальция.
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— Чрезмерное употребление газировки может привести к различным желудочно-кишечным проблемам, например, эрозивным повреждениям желудочно-кишечного тракта, — добавила собеседница «ВМ».
Помимо этого, в составе сладких газировок есть вещества, стимулирующие нервную систему. Поэтому, как и с кофе, у человека может развиться зависимость.
— Человек пьет все больше и больше, и, как правило, это приводит к различным проблемам со здоровьем. Если выбирать между кофе и газировкой, то лучше предпочесть первый вариант, — заключила Русакова.
Кальций, усвоение которого нарушает газировка — важнейший микроэлемент, который составляет основу костной ткани и зубов. Определенные продукты могут снижать его уровень в организме. Подробнее об этом «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта сети медицинских центров «Неболит» Елены Корольковой.