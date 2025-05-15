«Кокаколизм» до добра не доведет: почему кофе полезнее газировки

Представители молодого поколения (и не только) признались в «кокаколизме» — под роликом в социальной сети многие рассказали, что не представляют свой день без баночки газированного напитка. Хотя раньше эти же люди смеялись над любовью миллениалов к кофе. Может ли возникнуть зависимость от газировки и чем грозит ее ежедневное употребление, «Вечерней Москве» рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.