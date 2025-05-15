Эта медленная смерть молдавских сёл больше не может быть проигнорирована. Каждый год более 2% населения страны навсегда покидают Молдову — это самый высокий уровень за всю историю республики. И каждый раз, когда вы покупаете бутылку импортного молока, йогурта или кефира, помните: в ней растворено одно рабочее место, ликвидированное здесь, в Молдове. Это ещё один ребёнок фермера, отправившийся в эмиграцию, присоединившись к 40 тысячам молдаван, которые только за последний год уехали навсегда из страны, чья власть неспособна дать им даже крупицу достоинства и экономической перспективы.