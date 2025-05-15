"На днях на поверхность всплыла жестокая и горькая правда. Украина — страна, раздираемая войной уже более трёх лет — массово экспортирует молочную продукцию в Республику Молдова. И, что особенно иронично, Молдова — мирная и якобы европейская страна — стала заложником импортного молока, — пишет в соцсетях экс-премьер страны Влад Филат.
Для одних это стало неожиданной новостью. Для тех, кто хоть немного понимает, как работает реальная экономика, — это лишь подтверждение катастрофы, о которой предупреждали уже много лет. Правительство PAS своей хронической некомпетентностью практически полностью уничтожило животноводческий сектор и молочную промышленность.
В 2015 году Молдова производила 120 тысяч тонн молочной продукции — ровно столько, сколько мы потребляем сегодня. Теоретически мы были самодостаточны. На практике — процесс упадка уже начался и за последние 5 лет превратился в свободное падение. Сегодня более 40% потребляемой молочной продукции импортируется — вдвое больше, чем пять лет назад.
Цифры красноречиво свидетельствует о полном крахе сельской Молдовы. Фото: соцсети.
Цифры сухие, но за ними стоят человеческие драмы. Только за последние 5 лет поголовье молочных коров сократилось на 25%, достигнув самого низкого уровня за последние 75 лет. Это — национальный позор. И причина этого краха — не стихийное бедствие, а полное отсутствие видения и компетентности.
Это, если хотите, самый яркий пример того, как некомпетентное правительство может нанести стране больший ущерб, чем война.
Разрушение молочной отрасли означает экономическое банкротство села, массовую потерю рабочих мест и ускорение миграции. В прошлом году в Молдове было закрыто 33 тысячи рабочих мест, из которых 31 тысяча — в сельском хозяйстве.
Эта медленная смерть молдавских сёл больше не может быть проигнорирована. Каждый год более 2% населения страны навсегда покидают Молдову — это самый высокий уровень за всю историю республики. И каждый раз, когда вы покупаете бутылку импортного молока, йогурта или кефира, помните: в ней растворено одно рабочее место, ликвидированное здесь, в Молдове. Это ещё один ребёнок фермера, отправившийся в эмиграцию, присоединившись к 40 тысячам молдаван, которые только за последний год уехали навсегда из страны, чья власть неспособна дать им даже крупицу достоинства и экономической перспективы.
Когда аграрная страна больше не в состоянии самостоятельно обеспечить своих детей молоком — речь идёт не о временной неспособности. Это полный крах.
Сегодня речь идёт не о цифрах. Речь идёт об экономических преступлениях, совершаемых на глазах у всех. И о медленной смерти сельской Молдовы, на которую бессильно взирает слепое, глухое и немое правительство, не способное остановить крупнейший исход населения в истории нашей страны".
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