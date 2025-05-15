Ростов-на-Дону сковали пробки в семь баллов вечером 15 мая

Ростов-на-Дону парализовали семибалльные пробки. Об этом горожане сообщили вечером 15 мая.
По данным «Яндекс Карт», значительная часть центральных улиц донской столицы стоит в плотных заторах. Пробки образовались на проспекте Ворошиловском от площади Гагарина до Буденновского. Также заторы есть на улице Большой Садовой, Театральном проспекте, улице Береговой, проспекте Соколова и Чехова.
Серьезные пробки есть на пересечение проспекта Стачки и улицы Малиновского. В районе гоавного автовокзала также образовались пробки. Водителям стоит заранее продумать свой маршрут.
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