Ростов-на-Дону сковали пробки в семь баллов вечером 15 мая

По данным «Яндекс Карт», значительная часть центральных улиц донской столицы стоит в плотных заторах. Пробки образовались на проспекте Ворошиловском от площади Гагарина до Буденновского. Также заторы есть на улице Большой Садовой, Театральном проспекте, улице Береговой, проспекте Соколова и Чехова.