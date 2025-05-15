В «Читай-городе» сообщили об отсутствии книг из списка «Эксмо»

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Книги из списка для изъятия из продажи, отправленного издательством «Эксмо» торговым партнерам, не представлены в сети книжных магазинов «Читай-город» и «Буквоед», сообщили РИА Новости в пресс-службе книжной сети.
Ранее в пресс-службе издательства «Эксмо» подтвердили РИА Новости, что издательство отправило торговым партнерам список книг для изъятия из продажи в связи со следственными действиями.
«ОРС “Читай-город — Буквоед” действует в рамках российского законодательства. Книги из списка “Эксмо” на данный момент не представлены в сети», — говорится в сообщении книжной сети.
Ранее в СМИ было опубликовано письмо «Эксмо», в котором приводился список книг для отзыва из продажи. Также в письме было указано, что в случае наличия их остатков издания необходимо утилизировать.
Силовики изъяли в издательстве материалы, связанные с книгами издательства Popcorn Books, а также в устной форме пояснили, что возбуждение уголовного дела связано с пропагандой ЛГБТ*, рассказали агентству в пресс-службе «Эксмо» в среду.
В августе 2023 года издательская группа «Эксмо» приобрела 51% издательства Popcorn Books, существовавшего с 2018 года и выпускавшего литературу в жанре young-adult. Одной из книг издательства был роман «Лето в пионерском галстуке», вышедший в 2021 году.
В начале сентября 2022 года занимавший тогда должность председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что книга «Лето в пионерском галстуке» формально не нарушает закон о пропаганде ЛГБТ*, поскольку имеет пометку «18+». При этом ряд наиболее популярных книжных магазинов сняли книгу с продажи.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.