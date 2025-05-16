Вертолет Ми-28 «Ночной охотник»: от характеристик до вооружения

Вертолеты Ми-28 находятся на вооружении Минобороны России с 2013 года и являются одними из самых передовых ударных вертолетов в мире. Их производит ПАО «Роствертол», входящее в холдинг «Вертолеты России».
Вертолет Ми-28 отлично себя показал в условиях активного огневого противодействия, в которых он способен бороться с бронированной техникой и поражать низколетящие воздушные цели.
О том, что из себя представляет вертолет Ми-28, каковы его технические характеристики и модификации, а также как создавался легендарный вертолет, читайте в нашей справке.
Что из себя представляет вертолет Ми-28
Ударный вертолет Ми-28Н «Ночной охотник» разработали в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Ми-28H — высоко маневренный вертолет, благодаря чему он способен выполнять фигуры высшего пилотажа, а именно это дает ему важное преимущество перед другими летательными аппаратами. Так, Ми-28 может осуществлять мертвую петлю, переворот Иммельмана, бочку, полет боком, полет назад, вбок со скоростью до 100 км/ч и др.
У вертолета современное оснащение: на борту есть эффективные системы для обнаружения, наведения и управления огнем. Благодаря этому Ми-28 показывает высокие результаты при ограниченной видимости и в других сложных условиях. К тому же у этого летательного аппарата повышенный уровень защиты, который дает ему действовать даже под ответным огнем.
Вертолетом может управлять как один, так и два пилота, в результате чего сильно улучшаются его боевые возможности.
История создания вертолета Ми-28 «Ночной охотник»
Разработка ударного вертолёта Ми-28 началась в 1970-х годах. После успеха американских вертолетов AH-56A «Шайен» СССР инициировал конкурс между ОКБ Миля и Камова. Целью было создать машину, превосходящую по характеристикам Ми-24 и способную эффективно бороться с бронетехникой и живой силой противника.
1976−1982: Первые шаги
В 1976 году вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о разработке нового боевого вертолета. Конструкторы ОКБ Миля под руководством Марка Вайнберга взяли за основу концепцию двухместной машины с разделением функций: пилот управляет полетом, а штурман-оператор занимается обнаружением целей и применением вооружения. Это решение стало ключевым преимуществом перед одноместным Ка-50 от ОКБ Камова.
Первый прототип Ми-28 поднялся в воздух 10 ноября 1982 года. Пилотировал его легендарный летчик-испытатель Гурген Карапетян. На тот момент вертолет не имел вооружения — задача первых полетов заключалась в проверке летных характеристик. Уже 19 декабря 1982 года состоялся полноценный полет по кругу.
1983−1996: Испытания и модернизации
К 1985 году появилась модификация Ми-28А с улучшенными двигателями ТВ3−117ВМА (2200 л.с.) и системами радиоэлектронной борьбы. В 1986 году на Гороховецком полигоне прошли сравнительные испытания с Ка-50. Ми-28А, летая на малых высотах, обнаружил все 25 целей, тогда как Ка-50 — лишь две. Это подтвердило преимущество двухместной схемы для низковысотных операций.
Однако в 1990-х годах проект едва не закрыли. Экономический кризис в стране затормозил разработку, но генеральный конструктор Марк Вайнберг настоял на создании «ночной» версии — Ми-28Н. Основной упор сделали на интеграцию современного БРЭО, включая РЛС «Арбалет» и тепловизоры, что позволяло действовать круглосуточно.
1996−2009: Создание «Ночного охотника»
14 ноября 1996 года состоялся первый полет Ми-28Н. Вертолет получил новое бортовое оборудование пятого поколения, способное автоматически огибать рельеф на высоте 5−15 метров. В 2005 году начались государственные испытания, а в 2008-м их успешно завершили. 15 октября 2009 года Ми-28Н официально приняли на вооружение, а к 2013 году он стал основным ударным вертолетом ВКС России.
Конструкция вертолета Ми-28
Ми-28 — это классический двухвинтовой вертолет с продольной схемой расположения несущих винтов. Его инженерные решения продиктованы требованиями максимальной живучести и боевой эффективности.
Фюзеляж Ми-28 выполнен из алюминиевых сплавов с добавлением композитов, но главная особенность — титановая броня кабины. Лобовые стекла выдерживают попадание 12,7-мм пуль, а боковые панели — 20-мм снарядов. Пилот и оператор сидят в обособленных кабинах, разделенных бронеперегородкой: если одна секция будет повреждена, вторая останется защищенной. При катастрофе срабатывает система принудительного отделения кабины от фюзеляжа, после чего пилоты могут покинуть машину с парашютом.
Два турбовальных двигателя Климов ВК-2500 (до 2700 л.с. каждый) позволяют развивать скорость до 320 км/ч. Вертолет способен выполнять фигуры высшего пилотажа, включая бочки и мертвые петли, что нехарактерно для машин такого класса. Лопасти несущего винта сохраняют работоспособность даже после попадания крупнокалиберных пуль.
«Мозг» Ми-28 — многофункциональная РЛС «Арбалет». Она обнаруживает наземные цели на расстоянии до 15−20 км, а воздушные — до 10 км. Тепловизоры и система ночного видения «Самшит-Э» обеспечивают работу в полной темноте. Для снижения заметности вертолет оснащен экранно-выхлопными устройствами, рассеивающими горячие газы, и системой РЭБ «Витебск», сбивающей наведение ракет.
Под крыльями расположены 4 узла подвески, на которые можно установить до 16 противотанковых ракет «Атака», блоки с 40 неуправляемыми ракетами калибра 80−122 мм или авиабомбы. В носовой части закреплена 30-мм пушка 2А42 с боекомплектом в 250 снарядов, способная вести огонь даже при отрицательных углах атаки. Для борьбы с воздушными целями используются ракеты «Игла» или «Вихрь».
Вертолет также оснащен пневмосистемой, системой кондиционирования воздуха и кислородным оборудованием.
Ми-28 — наиболее защищенный вертолет в мире. Кабина экипажа выполнена из листов алюминия, на которые наклеены керамические плитки. Двери кабины имеют два слоя алюминиевой брони и слой полиуретана между ними. А топливные баки заполнены пенополиуретаном, чтобы избежать взрыва при обстреле.
Технические характеристики вертолета Ми-28
Боевые задачи вертолету Ми-28 помогает выполнять его техническое оснащение. Итак, Ми-28 обладает следующими параметрами:
|Экипаж
|2 человека
|Вместимость эвакуационного отсека
|От 2 до 3 человек
|Тип двигателя
|ТВЗ-117ВМ
|Мощность двигателя
|2 × 2200 л. с.
|Масса
|Максимальная скорость полета
|300 километров в час
|Крейсерская скорость полета
|265 километров в час
|Практическая дальность полета
|435 километров
|Перегоночная дальность полета
|1100 километров
|Диаметр несущего винта
|17,2 метра
Вооружение вертолета Ми-28
На вертолете Ми-28 доступен широкий перечень различного передового вооружения. Приводим список вооружения Ми-28 «Ночной охотник»:
1. Пушечное вооружение
- 30-мм автоматическая пушка 2А42−2:
- Боекомплект: 250−300 снарядов.
- Типы снарядов: бронебойные, осколочно-фугасные, разрывные.
- Установлена на несъемной подвижной установке НППУ-280−1. Используется для поражения легкобронированных целей, живой силы и воздушных целей.
2. Управляемые ракеты
- ПТУР «Атака» (9М120, 9М120−1Ф, 9М120М):
- Дальность: до 10 км.
- Бронепробиваемость: до 900 мм.
- Варианты: термобарические (против укреплений), с лазерным наведением.
- ПТУР «Штурм-В»:
- Могут использоваться для поражения танков, зданий и огневых точек.
- На вертолет подвешиваются до 16 ракет.
- Ракета «Изделие 305»:
- Максимальная дальность: свыше 25 км.
- Оснащена инерциальной навигацией и головкой самонаведения на финальном участке.
- Ракеты «Вихрь» (воздух-воздух):
- Для борьбы с низколетящими воздушными целями.
- 9М123М «Хризантема-ВМ»:
- Дальность: до 15−20 км.
- Двухканальная система наведения (радиолокационная и лазерная).
3. Неуправляемые ракеты (НУРС)
- Блоки Б-8В20А (80-мм):
- 20 ракет С-8 в каждом блоке.
- Поражают групповые и линейные цели.
- Блоки Б-13Л1 (122-мм):
- 5 ракет С-13 в каждом блоке.
- Используются против укреплений и техники.
- УБ-32 (57-мм):
- 32 ракеты в блоке.
4. Авиабомбы
- ФАБ-250/500 (250−500 кг):
- Для поражения крупных наземных целей.
- КАБ-500:
- Корректируемые авиабомбы с лазерным наведением.
5. Дополнительное вооружение
- Контейнеры с 23-мм пушками (ГШ-23Л):
- Устанавливаются на подвесные узлы.
- 30-мм гранатомёты АГС-17 «Пламя»:
- Для поражения живой силы.
- Пулемёты калибра 7,62−12,7 мм:
- В подвесных контейнерах.
- Ракеты «Игла» (9М342):
- Для борьбы с воздушными целями (4 ракеты в комплекте «Стрелец»).
Модификации вертолета Ми-28 «Ночной охотник»
Вертолет Ми-28 «Ночной охотник» прошел долгий путь модернизации, начиная с первых прототипов и заканчивая современными боевыми машинами. Его разработка началась в конце 1970-х годов, и за десятилетия он обрел множество модификаций, каждая из которых расширяла его возможности.
Первой версией стал базовый Ми-28, совершивший первый полет в 1982 году. Это был экспериментальный образец, у которого не было полноценного боевого оборудования. Его задача заключалась в проверке летных характеристик и маневренности.
В 1985 году появилась модификация Ми-28А, где установили более мощные двигатели ТВЗ-117ВМА (2200 л.с.). Несмотря на успешные испытания, серийное производство Ми-28А не состоялось, так как было решено создать всепогодную версию вертолета.
Прорывом стал Ми-28Н «Ночной охотник», принятый на вооружение в 2009 году. Этот вариант получил радиолокационную станцию «Арбалет», тепловизоры и систему ночного видения, что позволило ему работать круглосуточно в любых погодных условиях. Вертолет оснастили управляемыми ракетами «Атака» и корректируемыми авиабомбами КАБ-500. Также он мог автоматически облетать препятствия на сверхмалых высотах. Ми-28Н стал основным ударным вертолетом российских ВКС и участвовал в реальных военных конфликтах, включая операции в Сирии.
В 2016 году начали разрабатывать Ми-28НМ. Эта версия получила усовершенствованную РЛС «Арбалет-М» с дальностью обнаружения целей до 20 км, двигатели ВК-2500П повышенной мощности и возможность управления беспилотниками. Кроме того, Ми-28НМ может одновременно атаковать несколько целей по принципу «пустил-забыл», а его экипаж защищен улучшенной броней.
Также для подготовки пилотов создали учебно-боевой Ми-28УБ с двойным управлением. Он сохранил все боевые функции базовой модели, включая применение управляемых ракет, что позволяет курсантам отрабатывать навыки в условиях, максимально приближенных к реальным. Эта модификация поступила в войска в 2019 году.
Не остался без внимания и экспортный рынок. Ми-28НЭ адаптирован для зарубежных заказчиков: в него можно интегрировать иностранную электронику и вооружение. Так, для Алжира и Ирака были выпущены вертолеты с доработанными системами связи.
На данный момент Ми-28 прошел большой путь: от дневного прототипа до всепогодного «Ночного охотника», способного работать в сложнейших условиях. Каждая модификация усиливает ударную мощь, живучесть и автоматизацию летательного аппарата.
Применение вертолета Ми-28 в боевых действиях
Вертолет Ми-28 активно используется в реальных военных конфликтах, демонстрируя высокую эффективность в уничтожении бронетехники, укреплений и живой силы противника. Приводим главные примеры его применения:
1. Специальная военная операция на Украине (с 2022 года)
В данном конфликте Ми-28Н и Ми-28НМ применяются для поддержки сухопутных войск, поражения бронетехники, артиллерийских позиций и живой силы.
2. Военная операция в Сирии (с 2016 года)
Ми-28Н был задействован для борьбы с террористическими группировками, включая ИГИЛ (запрещена в РФ). Машина успешно прошла проверку в условиях жаркого климата и пустыни.
В результате были успешно поражены склады оружия, бронетехника и укрепленные позиции. Вертолеты действовали в сложных метеоусловиях, используя РЛС «Арбалет» и тепловизоры.
Также в Сирии тестировались возможности Ми-28НМ, включая взаимодействие с беспилотниками и применение ракет «Хризантема-ВМ» (дальность до 20 км).
3. Операции в Ираке
Вертолет играл важнейшую роль при освобождении таких городов, как Эль-Фаллуджа и Рамади, а также использовался в начале 2017 года в битве за Мосул.
4. Локальные конфликты и учения
К примеру, Ми-28Н был задействован в учениях «Кавказ-2020». Там он отрабатывал задачи по поддержке сухопутных войск и противовоздушной обороне.
А еще вертолет применялся в антитеррористических операциях на Северном Кавказе для поражения скрытых целей в горной местности.
Ми-28 продолжает оставаться ключевым элементом российской военной авиации, поскольку сочетает в себе ударную мощь, маневренность и адаптивность к современным угрозам.
Все о крушении Ми-28 «Ночной охотник» в Ленинградской области
18 марта 2025 года в Волосовском районе Ленинградской области произошла авиакатастрофа с участием ударного вертолета Ми-28 «Ночной охотник». Воздушное судно выполняло плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта, когда потерпело крушение в безлюдной местности около деревни Шуговицы. Оба члена экипажа погибли, но жертв среди гражданского населения удалось избежать, так как падение произошло вдали от населенных пунктов.
Обломки вертолета были разбросаны на большой площади, а сама машина полностью сгорела, что затруднило выявление причин катастрофы. Очевидцы сообщали, что слышали звуки глохнувшего мотора перед падением, а потому основной версией происшествия может считаться техническая неисправность.
Минобороны подчеркнуло, что учебные полеты без боекомплекта проводятся регулярно, но из-за данного инцидента есть вероятность пересмотра процедур технического обслуживания. Окончательные выводы о причинах крушения будут сделаны после завершения работы комиссии.
Главное о вертолете Ми-28 «Ночной охотник»
Российский вертолет Ми-28 сочетает ударную мощь, защиту и технологичность, оставаясь ключевым вертолетом российской армии. Он может круглосуточно использоваться в любую погоду благодаря установленным РЛС «Арбалет» и тепловизорам. Также у Ми-28 мощное вооружение и высокая защищенность. Вертолет активно применяется в военных конфликтах и имеет несколько модификаций.
Интересные факты о Ми-28:
- Кабина экипажа защищена титановыми плитами, выдерживающими попадание 20-мм снарядов. Даже лопасти несущего винта остаются работоспособными после обстрела.
- Радиолокационная станция «Арбалет» обнаруживает цели на расстоянии до 20 км, а тепловизоры позволяют «видеть» в полной темноте.
- Вертолет способен выполнять фигуры высшего пилотажа. Так, в 1996 году на авиасалоне в Фарнборо Ми-28 выполнил мертвую петлю, что для тяжелого ударного вертолета — редкое достижение. Также он способен выполнять переворот Иммельмана, бочку и другие сложнейшие маневры, благодаря чему он имеет преимущество в столкновениях с противником.
- Ми-28 может нести до 16 противотанковых ракет «Атака», 40 неуправляемых ракет или 4 авиабомбы. 30-мм пушка стреляет со скоростью 800 выстрелов в минуту.
- Ми-28НМ может координировать действия беспилотников, передавая данные наземным войскам в реальном времени.
- При аварии кабина отделяется от фюзеляжа, увеличивая шансы экипажа на выживание.
- Поставляется в Алжир, Ирак и Египет. Для Индии разрабатывали версию с израильской электроникой, но сделка сорвалась из-за санкций.