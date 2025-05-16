Вертолет Ми-28 «Ночной охотник»: от характеристик до вооружения

Вертолет способен выполнять фигуры высшего пилотажа. Так, в 1996 году на авиасалоне в Фарнборо Ми-28 выполнил мертвую петлю, что для тяжелого ударного вертолета — редкое достижение. Также он способен выполнять переворот Иммельмана, бочку и другие сложнейшие маневры, благодаря чему он имеет преимущество в столкновениях с противником.