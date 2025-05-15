Губернатор В. Федорищев принял решение по самарскому автобусному маршруту № 480

Ранее мы писали, что 12 мая на совещании облправительства как раз поднимался вопрос проблемного маршрута № 480. Тогда прокурор области Сергей Берижицкий призвал руководство региона искать нового главу Минтранса, если в скором времени эта транспортная проблема не будет решена.