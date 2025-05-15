Губернатор В. Федорищев принял решение по самарскому автобусному маршруту № 480

Региональный Минтранс отменил свое решение о сокращении автобусного маршрута № 480. Автобусы продолжат ходить из Смышляевки до пригородного вокзала Самары.
Пресс-служба Министерства транспорта и автомобильных дорог сообщила 15 мая в официальном телеграм-канале о том, что отменяет решение о сокращении маршрута № 480 по поручению губернатора Вячеслава Федорищева. Ранее чиновники оповестили население, что путь будет сокращен на 10 км из-за больших интервалов движения автобусов.
— Первоначальное предложение о сокращении пути следования маршрута № 480 до транспортно-пересадочного узла «Пятилетка» не было принято. Оно неудобно для многих жителей п. Петра Дубрава, Стройкерамики и других населенных пунктов, — уточнили в ведомстве.
Также уточняется, что губернатор отменил решение Минтранса после многочисленных жалоб горожан. Таким образом, 480-е автобусы продолжат ходить от поселка Смышляевка до пригородного вокзала областной столицы.
Кроме того, руководство региона планирует в 2-м полугодии 2025 года перевести проблемный маршрут на регулируемый тариф, закупить необходимое количество автобусов и сделать удобное расписание, чтобы решить проблему долгого ожидания транспорта.
Ранее мы писали, что 12 мая на совещании облправительства как раз поднимался вопрос проблемного маршрута № 480. Тогда прокурор области Сергей Берижицкий призвал руководство региона искать нового главу Минтранса, если в скором времени эта транспортная проблема не будет решена.
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