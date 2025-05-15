Минтруда: больше всего многодетных семей живет в Брестской области

Она напомнила, что общее количество многодетных семей в Беларуси составляет более 122 тысяч. Для примера замначальника управления обратилась к статистике и отметила, что по переписи населения 2009 года эта цифра равнялась 62,5 тысячи.
По словам Коваль, рост числа многодетных семей обусловлен и господдержкой: многодетным предоставляются трудовые гарантии, налоговые и пенсионные льготы, государственные пособия.
Также она назвала области-лидеры по числу многодетных.
Самое большое число многодетных семей — в Брестской области. Это наблюдается ежемесячно, мы ведем подсчет ежемесячно. Лидирует у нас три области, в том числе Минска область — 21,6 тысячи многодетных семей, Гомельская — 19,65 тысячи, далее идут другие области и Минск.
Семейный капитал
Для многодетных семей в Беларуси предусмотрен семейный капитал. Он назначается семьям при рождении (а также усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей. Важно знать, что он предоставляется в размере, действующем на дату рождения (усыновления/удочерения) третьего ребенка или последующих.
Почти 146 тысяч депозитных счетов по программе «Семейный капитал» открыто в Беларуси. Почти 92 тысяч семей приняли решения о досрочном использовании средств полностью либо частично.
Около 81% из этих средств направляются многодетными семьями на решение жилищных вопросов, 11% — на медицинские услуги и 8% — на образование.
С 1 января в Беларуси изменен размер семейного капитала, теперь он составляет 33 275 рублей. Это значение будет применяться до 31 декабря текущего года включительно.