РПЦ утвердила текст службы о принесении иконы «Троица» в лавру

Икона «Святая Троица» была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви шедевр древнерусской иконописи. «Троица» была доставлена в лавру из столичного храма Христа Спасителя 22 июня 2024 года, образ установили в иконостасе Троицкого собора в специальном киоте.