РПЦ утвердила текст службы о принесении иконы «Троица» в лавру

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви утвердил к общецерковному богослужебному использованию текст благодарственной службы о принесении иконы Андрея Рублева «Троица» в Троице-Сергиеву лавру, для которой она была написана, сообщается в журнале синода.
Священный синод, который возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, проходил в четверг в Даниловом монастыре в Москве.
«Утвердить к общецерковному богослужебному употреблению текст благодарственной службы Святой Троице о принесении ее иконы в Лавру преподобного Сергия», — говорится в журнале, опубликованном на сайте РПЦ.
Икона «Святая Троица» была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви шедевр древнерусской иконописи. «Троица» была доставлена в лавру из столичного храма Христа Спасителя 22 июня 2024 года, образ установили в иконостасе Троицкого собора в специальном киоте.