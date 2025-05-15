За неделю в Башкирии взлетели цены на лук, морковь и свеклу

В Башкирии за неделю подорожали лук, морковь и свекла. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.
Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 5 по 12 мая килограмм репчатого лука подорожал на 5,26%. На этой неделе его средняя цена составила 67,19 рублей. Также жителям республики на 3,42% больше придется отдать за морковь (средняя цена — 51,04 рубля) и на 2,83% за столовую свеклу (66,88 рубля).
Однако на этой неделе на 5,79% подешевели помидоры (средняя цена — 225,93 рубля), на 2,14% — огурцы (133,79 рубля), на 1,05% — черный байховый чай (1259,15 рублей).
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