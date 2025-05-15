Подача газа в дома в Ростове и поселке Верхнетемерницком восстановлена

В Ростове-на-Дону и поселке Верхнетемерницком Аксайского района начали восстанавливать газоснабжение. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 15 мая.
Отметим, что отключение произошло после масштабной аварии 14 мая. Без газа остались более 500 семей. Оборудование не числилось за конкретной организацией. После этого были заключены экстренные договоры с «Газпром газораспределение».
Подача газа начата в двух домах Ворошиловского района, восстанавливается снабжение 1десяти домов в Верхнетемерницком. Специалисты также проводят поквартирные проверки.
— Возмутительно, что из-за чьей-то халатности люди остались без жизненно важных коммуникаций, — заявил губернатор Юрий Слюсарь, поручивший разобраться в причинах ЧП.
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