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Министерство ЖКХ сказало, сколько стоит один квадратный метр капремонта в Беларуси

Министерство ЖКХ: квадратный метр капремонта в Беларуси стоит от 342 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Представитель министерства жилищно-коммунального хозяйства (МЖКХ) рассказала, сколько стоит один квадратный метр капитального ремонта в Беларуси, пишет БелТА.

Надежда Севрук, заместитель начальника управления жилищного хозяйства МЖКХ, сообщила, что есть, например, дома 1905 года, двухэтажки, которые не полностью оборудованы какими-то инженерными системами.

«Для того чтобы капитально отремонтировать этот дом при средней стоимости за 1 кв.м капитального ремонта в 342 рубля, один квадрат капремонта такого дома может обходиться в 1,3 тыс. рублей», — сказала она.

В таком случае провести реновацию этого жилого дома государству будет более экономически выгодно, нежели проводить там капитальный ремонт.

Кроме того, вице-премьер Караник заявил про возможность получения справок без обращения в поликлинику.

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