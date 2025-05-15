Министерство ЖКХ сказало, сколько стоит один квадратный метр капремонта в Беларуси

Представитель министерства жилищно-коммунального хозяйства (МЖКХ) рассказала, сколько стоит один квадратный метр капитального ремонта в Беларуси, пишет БелТА.
Надежда Севрук, заместитель начальника управления жилищного хозяйства МЖКХ, сообщила, что есть, например, дома 1905 года, двухэтажки, которые не полностью оборудованы какими-то инженерными системами.
«Для того чтобы капитально отремонтировать этот дом при средней стоимости за 1 кв.м капитального ремонта в 342 рубля, один квадрат капремонта такого дома может обходиться в 1,3 тыс. рублей», — сказала она.
В таком случае провести реновацию этого жилого дома государству будет более экономически выгодно, нежели проводить там капитальный ремонт.
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