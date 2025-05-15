Пить стали меньше, но пьющих перестали почему-то стыдить

Сейчас есть два лагеря: большой, в котором молодежь не пьет вообще, и меньше, где люди ночью в 18 лет «отдыхают» в наливайках. Физически за счет увеличения абсолютного числа трезвенников алкоголя выпивается меньше, но зато на каждую пьющую единицу получается больше. Таких данных, увы, нет, можно очень осторожно лишь косвенно подтвердить это статистикой, однако и тут я признаю, что сделать этого не смогла. Но, как говорится, я так чувствую. Выпивание стало уделом резко маргинального меньшинства, при этом почему-то табу с такого досуга снято, а большинство разрослось: исчезла группа мало пьющих. И так — во всех поколениях. Вспомните «Мистер Сидр»: сколько людей на волне шока от отравлений признались, что ходят по вечерам в «наливайки» за бормотухой? Были среди них пиар-менеджеры, культурные обозреватели…