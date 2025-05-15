Директора по дистрибуции «Эксмо» Норовяткина задержали по делу об экстремизме

В Москве второй день подряд продолжаются следственные действия в отношении книгоиздателей, которых обвиняют в пропаганде движения ЛГБТ (признано экстремистской организацией на территории России). На допросах в Следственном комитете побывали более десятка сотрудников издательства «Эксмо», а трое сотрудников издательства Individuum задержаны. По версии следствия, они ради корысти издавали и продавали запрещенные в России книги.