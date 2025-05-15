Глава Минцифры рассказал о развитии ИИ в России

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта уже поменяли некоторые сферы в России, среди них — видеонаблюдение и медицина, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
«Уже поменял видеонаблюдение, это, мне кажется, все чувствует. Видеонаблюдение с распознаванием номеров, с распознаванием лиц. Мы видим, как падают показатели преступности в крупных мегаполисах, где эти технологии развиваются», — сказал Шадаев во время выступления на церемонии объявления и награждения победителей премии искусственного интеллекта AI Awards 2025.
«Медицина. Очень много успешных кейсов — и ковид это показал — где ИИ может реально помочь врачу в постановке диагноза, убрать рутину, минимизировать количество ошибок», — добавил министр.
Третьим направлением, которое назвал Шадаев, стала борьба с кибермошенничеством — искусственный интеллект уже может успешно помогать в пресечении таких преступлений. «Это направление, по которому, по крайней мере перед нами, стоит задача, чтобы мы достаточно быстро подготовились там», — отметил глава Минцифры.