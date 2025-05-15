Глава Минцифры рассказал о развитии ИИ в России

«Уже поменял видеонаблюдение, это, мне кажется, все чувствует. Видеонаблюдение с распознаванием номеров, с распознаванием лиц. Мы видим, как падают показатели преступности в крупных мегаполисах, где эти технологии развиваются», — сказал Шадаев во время выступления на церемонии объявления и награждения победителей премии искусственного интеллекта AI Awards 2025.