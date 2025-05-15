54-летнего уфимца не могут отыскать уже почти восемь месяцев

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно уже почти восемь месяцев — с 23 сентября. Приметы пропавшего: его рост — 170 сантиметров, у него среднее телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Во что был одет — неизвестно.