«Как матрешка без головы»: может ли взорваться ядро Земли

Внутреннее ядро Земли может оказаться под угрозой взрыва из-за резких перепадов давления — такие выводы сделали ученые. Они отметили, что стабильное давление сдерживает расширение никеля и железа внутри ядра Земли, но при резком снижении давления металлы могут быстро расшириться и спровоцировать взрыв. Возможен ли такой исход, «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом.
Как рассказал геофизик, ведущий научный сотрудник Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН Александр Жигалин, нет никаких оснований полагать, что планете сегодня угрожает опасность.
— Земля хорошо укомплектована изнутри своими сферами, примерно как матрешка без головы, изменить ее строение никак нельзя, потому нет риска взрыва ядра. Единственное, что может представлять опасность, — природные катаклизмы, но они будут проходить на поверхности Земли, а не внутри, — пояснил он.
Ученый также подчеркнул, что наша планета находится в середине своего существования, и за это время изменениям подвергались только верхние слои Земли.
— За пять миллиардов лет существования эволюционные процессы затрагивали лишь верхние слои планеты. Предположительно, только еще через пять миллиардов лет Земля закончит свое существование, но не в результате взрыва ядра, а потому что Солнце ее поглотит, — заключил эксперт.
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