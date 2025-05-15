«Как матрешка без головы»: может ли взорваться ядро Земли

— За пять миллиардов лет существования эволюционные процессы затрагивали лишь верхние слои планеты. Предположительно, только еще через пять миллиардов лет Земля закончит свое существование, но не в результате взрыва ядра, а потому что Солнце ее поглотит, — заключил эксперт.