72-летняя уфимка попала под колеса корейской иномарки

В ГАИ отметили, что пожилые люди в силу возрастных особенностей не всегда могут своевременно распознать опасность или правильно оценить действия водителей. В ведомстве призвали граждан быть внимательнее к людям преклонного возраста на дорогах и при необходимости оказывать им помощь.