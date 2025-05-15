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72-летняя уфимка попала под колеса корейской иномарки

В Уфе Kia Rio сбила 72-летнюю женщину.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 15 мая, в Орджоникидзевском районе Уфы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 72-летней женщины. Подробности рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Согласно предварительным данным, мужчина за рулем Kia Rio сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшую госпитализировали. В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В ГАИ отметили, что пожилые люди в силу возрастных особенностей не всегда могут своевременно распознать опасность или правильно оценить действия водителей. В ведомстве призвали граждан быть внимательнее к людям преклонного возраста на дорогах и при необходимости оказывать им помощь.

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