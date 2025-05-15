TikTok-блогера Валерию Маркес застрелили во время прямого эфира в Мексике

Очевидцы уточнили, что незадолго до нападения кто-то предупредил Валерию Маркес о том, что к зданию салона красоты кто-то приближается. Прибывшие на место полицейские и медики лишь констатировали смерть девушки, сообщили в прокуратуре. Там добавили, что убийство, по предварительным данным, совершили «по гендерным признакам» из ненависти к женщинам. Правоохранители приступили к сбору улик и допросу свидетелей. В прокуратуре уточнили, что на Валерию Маркес напал вооруженный мужчина. Его личность пока не установили.