Самарская блогерша сообщила, что изменила парню с вратарем «Крыльев Советов»

Скандальную новостью в мире самарского футбола сообщил «Mash на спорте». По информации телеграм-канала, самарская блогерша выложила в запрещенной соцсети видео из спальни вратаря «Крыльев Советов», чтобы отомстить своему парню.
Как пишет «Mash на спорте», начинающей блогерше из Самары надоело, что ее молодой человек фанатеет от футбола и тратит деньги на ставки. И девушка решила отомстить своему парню по-особенному.
Девушка выложила видео в запрещенной на территории России соцсети, которое было записано из спальни определенно игрока самарских «Крыльев Советов».
«Пока он ставил ставки и не уделял мне время, я изменила ему с его кумиром», — так подписала свой ролик блогерша с чуть более 1000 подписчиками.
Как оказалось, спальня, судя по всему, принадлежит вратарю «Крыльев Советов» Ивану Ломаеву. К такому выводу пришли те, кто рассмотрел на видео спортивных награды, стоявшие на столе в комнате. Все они были вручены лучшему игроку матча. По наградам можно было узнать, какие конкретно это были игры, а значит установить, кто их обладатель.
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!