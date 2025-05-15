Самарская блогерша сообщила, что изменила парню с вратарем «Крыльев Советов»

Как оказалось, спальня, судя по всему, принадлежит вратарю «Крыльев Советов» Ивану Ломаеву. К такому выводу пришли те, кто рассмотрел на видео спортивных награды, стоявшие на столе в комнате. Все они были вручены лучшему игроку матча. По наградам можно было узнать, какие конкретно это были игры, а значит установить, кто их обладатель.