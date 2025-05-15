Сели грозят Восточному Казахстану, заявили власти

По данным акимата, всего в регионе 13 селеопасных очага, которые находятся в Катон-Карагайском и Зайсанском районах, городе Риддере и районе Алтай.
В верховьях гор вышеуказанных районов образуется 144 моренных озера, которые представляют угрозу 11 населенным пунктам. В селеопасный период специалисты «Казселезащиты» ведут наблюдение за состоянием озер, их наполняемостью и факторами, способными формировать селевые и оползневые потоки.
В области имеется 9 оползнеопасных участков: Громотуха, Уба — Риддер; Бухтарма, Хамир, Черновая- район Алтай; Бухтарма- Катон-Карагайский район; Кендерлык — Зайсанский район.
Власти установили 20-ть предупредительных и запрещающих щитов на селеопасных и 18-ти щитов на оползне опасных участках.
В ДЧС ВКО и восточноказахстанском филиале «Казселезащиты» напоминили, что от селевого потока можно спастись, только избежав его. В связи с этим стоит воздержаться от походов в горы в зоне расположения селе-оползневых участков.