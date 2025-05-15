Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сели грозят Восточному Казахстану, заявили власти

АЛМАТЫ, 15 мая — Sputnik. С 15 мая в Восточном Казахстане начался селеопасный период, сообщили в областном акимате.

По данным акимата, всего в регионе 13 селеопасных очага, которые находятся в Катон-Карагайском и Зайсанском районах, городе Риддере и районе Алтай.

В верховьях гор вышеуказанных районов образуется 144 моренных озера, которые представляют угрозу 11 населенным пунктам. В селеопасный период специалисты «Казселезащиты» ведут наблюдение за состоянием озер, их наполняемостью и факторами, способными формировать селевые и оползневые потоки.

говорится в сообщении

В области имеется 9 оползнеопасных участков: Громотуха, Уба — Риддер; Бухтарма, Хамир, Черновая- район Алтай; Бухтарма- Катон-Карагайский район; Кендерлык — Зайсанский район.

Власти установили 20-ть предупредительных и запрещающих щитов на селеопасных и 18-ти щитов на оползне опасных участках.

В ДЧС ВКО и восточноказахстанском филиале «Казселезащиты» напоминили, что от селевого потока можно спастись, только избежав его. В связи с этим стоит воздержаться от походов в горы в зоне расположения селе-оползневых участков.