Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гостеприимство Казани восхищает дизайнера из Нигерии

Казань невероятно гостеприимным городом назвала дизайнер из Нигерии Фэвор Гудвин, а KazanForum — замечательной площадкой общения со специалистами различных сфер из многих стран.

Она очень впечатлена гостеприимством Казани, и очень нравится здешняя погода. На KazanForum она предполагает найти инвесторов для развития бизнеса, поскольку есть возможность перенять опыт у молодых предпринимателей.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» в столице Татарстана проходит с 13 по 18 мая. KazanForum в Татарстане проходит ежегодно, с 2009 года. C 2023-го он имеет федеральный статус. Раис Татарстана Рустам Минниханов по поручению Президента России возглавляет Группу стратегического видения «Россия — Исламский мир».