Гостеприимство Казани восхищает дизайнера из Нигерии

Она очень впечатлена гостеприимством Казани, и очень нравится здешняя погода. На KazanForum она предполагает найти инвесторов для развития бизнеса, поскольку есть возможность перенять опыт у молодых предпринимателей.
Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» в столице Татарстана проходит с 13 по 18 мая. KazanForum в Татарстане проходит ежегодно, с 2009 года. C 2023-го он имеет федеральный статус. Раис Татарстана Рустам Минниханов по поручению Президента России возглавляет Группу стратегического видения «Россия — Исламский мир».