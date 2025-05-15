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В Ростовской области увековечили память героя СВО

В Тарасовском районе Ростовской области открыли мемориальную доску герою СВО.

Источник: Комсомольская правда

В Тарасовском районе Ростовской области открыли мемориальную доску Владимиру Бондаренко — десантнику, погибшему при освобождении поселка Раздоловка. Об этом сообщили в местной администрации.

Известно, что герой уроженец Тарасовского района. В зону боевых действий он отправился в 2023 году и служил в 119-ом гвардейском парашютно-десантном полку.

8 мая прошлого года дончанин героически погиб при выполнении боевой задачи. Посмертно награжден орденом Мужества.

Мемориальную табличку установили на здании Васильевской школы, где учился Владимир.

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