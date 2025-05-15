Опубликована видеозапись, на котором запечатлен момент аварии с техникой НАТО под Уфой

Напомним, сегодня утром рядом с поселком Искра случилось на 1518 километре трассы М5 «КамАЗ» с военной техникой на трале столкнулся с KIA и снес ей багажник. От удара обе машины вылетели в кювет. Грузовик опрокинулся набок, и с него слетел французский бронетранспортер VAB.