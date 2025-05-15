Опубликована видеозапись, на котором запечатлен момент аварии с техникой НАТО под Уфой

Появилось видео момента ДТП с трофейной техникой НАТО в Иглинском районе Башкирии.
Напомним, сегодня утром рядом с поселком Искра случилось на 1518 километре трассы М5 «КамАЗ» с военной техникой на трале столкнулся с KIA и снес ей багажник. От удара обе машины вылетели в кювет. Грузовик опрокинулся набок, и с него слетел французский бронетранспортер VAB.
В МЧС сообщили о двоих пострадавших. Спасатели на месте происшествия оказали им первую помощь и отключили аккумуляторы в автомобилях. Сейчас травмированные находятся в городской больнице № 13 в Уфе. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
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