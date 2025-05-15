Нас не догонят: как развивается Московский метрополитен

15 мая Московскому метрополитену исполняется 90 лет. О его развитии «Вечерней Москве» рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Московский метрополитен на протяжении всей своей 90-летней истории остается одной из главных визитных карточек столицы, символом движения вперед, инноваций, прогресса. Наше метро практически сразу после запуска стало задавать транспортные тренды и служить примером для многих мегаполисов мира. Но никогда еще оно не развивалось такими быстрыми темпами, как за последние 15 лет.
С 2011 года метрополитен расширился почти в 1,7 раза. Под личным контролем мэра Москвы Сергея Собянина открыто 120 новых станций метро и МЦК. В советское время, чтобы построить такую сеть, потребовалось бы 40−50 лет! К 2030 году общее количество станций рельсового каркаса, включая диаметры, достигнет 517. Вблизи от метро или МЦД будут жить около 93 процентов москвичей. В районах, куда приходит метро, интенсивнее строится недвижимость, растет деловая активность, благоустраиваются территории и в целом улучшается качество жизни. Город становится ближе и доступнее для каждого жителя.
Московский метрополитен — номер один в Европе по темпу обновления подвижного состава. За 15 лет доля поездов современного поколения выросла с 13 до 77 процентов. Ожидаем, что в 2030 году этот показатель составит 90 процентов. А еще у нас самый короткий интервал движения среди неавтоматизированных метрополитенов мира — всего 90 секунд в востребованные у пассажиров часы на основных линиях, при этом график соблюдается на 99,9 процента.
Мы лидируем также по количеству и удобству способов оплаты проезда. Пассажирам доступны лучшие современные решения на базе российских технологий, в том числе виртуальная «Тройка», оплата по биометрии и через СБП.
Московский метрополитен — это не только надежность, скорость и безопасность, это еще и красота. Экскурсии по метро — обязательная часть программы для туристов со всего мира. Около 50 станций признаны памятниками архитектуры. Но важнейшая наша ценность — люди. Бесперебойную работу метро обеспечивают более 65 тысяч высокопрофессиональных сотрудников. Благодарю коллег за добросовестный труд, а всех жителей столицы поздравляю с юбилеем Московского метрополитена! Спасибо за то, что доверяете нам!
Какие станции метро открыли в Москве в 2024 году и как будет выглядеть схема метро к 2030 году.
1937 год: символ города.
Открыт Смоленский метромост — первый в России мост, предназначенный для передвижения поездов метро. Его длина — 150 метров. С 2019 года метромост превратился в медиапространство.
1941−1945 годы: укрытие.
В годы Великой Отечественной войны метро служило бомбоубежищем. За время бомбежек в столичной подземке родились несколько десятков детей.
1950 год: Кольцо замкнулось.
1 января введен в эксплуатацию первый участок Кольцевой линии от «Курской» до станции «Парк культуры» протяженностью 6,4 км. 14 марта 1954 года началась перевозка пассажиров по замкнутой Кольцевой линии протяженностью 20 км. Первоначально линию планировали строить под Садовым кольцом, которое почти соответствует границе Москвы XVI века.
1961 год: 5 копеек за вход.
Все станции оборудовали автоматическими контрольными пунктами. Проход осуществлялся с помощью 5-копеечной монеты. Разменять деньги можно было в вестибюле. На входах оставлено по одному контролеру.
1973 год: скорость под контролем.
Метро 1927 года: как отреставрировали единственный во всем мире вагон типа В.
В первый рейс на Кольцевую линию вышел состав, управляемый одним машинистом. Ранее поездом управляли двое. В постоянную эксплуатацию включена система АЛС-АРС — она устанавливает для поезда максимальную скорость в зависимости от расстояния до впереди идущего состава.
2002 год: голос метро.
Голосом диктора Юлии Романовой-Кутьиной зазвучали названия станций.
2004 год: запущен монорельс.
Начата перевозка пассажиров по Монорельсовой транспортной системе в экскурсионном режиме. На линии работало 2 состава, интервал движения составлял 30 минут, а время работы было установлено с 10:00 до 16:00. Лишь 10 января 2008 года линия перешла в транспортный режим работы.
2012 год: появился бесплатный интернет.
На Сокольнической линии метро в поездах появились первые точки доступа к бесплатному Wi-Fi. А уже в 2014 году интернет охватил весь столичный метрополитен.
2021 год: улыбайся!
Внедрена оплата проезда с помощью биометрии. Сегодня она доступна на всех станциях метро, МЦК, а также на ряде станций МЦД. Система биометрии — полностью российская система, она имеет банковский уровень защиты, а все данные пользователей надежно зашифрованы.
ПЕРВАЯ ОДНОСВОДЧАТАЯ.
Самая первая односводчатая станция московского метро — «Библиотека им. Ленина». Историк, инженер Владимир Горайчук отмечает, что, хотя станция расположена на малой глубине (12 метров), строилась она не в котловане, а чрезвычайно сложным и трудоемким многоштольневым горным способом с отделкой из бутового камня на цементном растворе — так за несколько десятилетий до этого сооружались станции парижского метро. Причина состояла в том, что власти не дали разрешение вскрывать Моховую улицу.
КОГДА ПОЕХАЛИ ПОЕЗДА.
Московский метрополитен был открыт 15 мая 1935 года. В 5 часов 48 минут в метро был включен ток, и через 4 минуты из депо вышел первый поезд. В 6 часов 45 минут открылись двери надземных вестибюлей, а в 7 часов поезда начали движение по графику. Тогда интервал между поездами составлял 5 минут на общем участке и 10 минут на ответвлениях. Пусковой комплекс включал в себя 11,6 километра трассы, 13 станций и 14 поездов, причем в тот день одновременно работали 9 четырехвагонных составов.
ТАК МЕНЯЛСЯ ПРОЕЗДНОЙ.
Пятаки.
Из-за деноминации валюты в 1961 году 50 копеек превратились в пять. Монета в то время была в большом ходу среди населения. В связи с этим жетоны решили заменить пятаками.
Жетон.
В 1950-х годах был объявлен конкурс на турникет открытого типа: с таким механизмом, при котором проход закрывается в том случае, если пассажир попытался проскользнуть зайцем. Под новую систему изготовили и жетоны. Стоимость одного равнялась 50 копейкам.
Неудачная попытка.
С открытием метро в 1935 году планировалось сразу же установить турникеты. Специально под них были разработаны особые жетоны с отверстиями. Однако выяснилось, что они часто застревают, поэтому от идеи пришлось отказаться.
«Тройка».
В 2013 году обновили все тарифы, была введена карта «Тройка», на которую записываются все типы билетов. При помощи нее можно оплатить не только проезд в городском транспорте, но и услуги столичных сервисов.
Магнитные.
В сентябре 1997 года появились бумажные билеты с магнитной полосой. Появилась дифференциация тарифов: люди могли покупать билеты на две, пять и более поездок.
На 40 минут.
Из-за сбоев жетоны решили заменить обычными картонными билетами с отрывным корешком, которые использовались вплоть до июля 1935 года, после чего их сменили бумажные. Такие проездные действовали всего 40 минут, причем для каждого направления в подземке существовал свой цвет билета.