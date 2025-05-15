Нас не догонят: как развивается Московский метрополитен

Московский метрополитен — это не только надежность, скорость и безопасность, это еще и красота. Экскурсии по метро — обязательная часть программы для туристов со всего мира. Около 50 станций признаны памятниками архитектуры. Но важнейшая наша ценность — люди. Бесперебойную работу метро обеспечивают более 65 тысяч высокопрофессиональных сотрудников. Благодарю коллег за добросовестный труд, а всех жителей столицы поздравляю с юбилеем Московского метрополитена! Спасибо за то, что доверяете нам!