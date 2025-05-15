МВД предупредило о новой мошеннической схеме с письмами от Google

«Пользователь видит письмо от no-reply@google.com, которые ведут на фишинговые сайты, замаскированные под Google, например, sites.google.com… Письмо приходит от легитимного отправителя и ведет на с виду легитимный ресурс. Однако данные, вводимые на данном ресурсе окажутся у мошенников», — говорится в сообщении.